次のシーズンから宇都宮市に活動の拠点を移すラグビー・リーグワン１部の三重ホンダヒートは１４日、移転に先立って市内で３回目の公式戦を行います。宇都宮での試合はここまで負けなし、選手たちに意気込みを聞きました。

あすの試合会場となる宇都宮市のホンダヒート・グリーンスタジアムでは、選手たちがフォーメーションや連携の確認など最終調整に臨みました。

ホンダヒートは今シーズンここで行った２試合ともに勝利を収めていて、そのうちの１勝は昨シーズン王者の東芝ブレイブルーパス東京から奪いました。

１４日の対戦相手はリーグ最下位の横浜キヤノンイーグルス。この試合に勝利すれば、宇都宮では３連勝と『宇都宮で強いヒート』というジンクスが確かなものになります。

スクラムの中心的存在・プロップの平野叶翔選手は、２月に発表された日本代表の候補にチームで唯一選出されていて、活躍が期待されます。

世界レベルの突破力を持つユーティリティーバックスのレメキロマノラヴァ選手は、栃木の声援を力に変えたいと意気込みます。

チームを指揮するキアラン・クローリーヘッドコーチは、「自信を持って挑むための準備を重ねてきた」と力を込めます。