Stray Kidsチャンビン「初めての海外旅行」で大阪降臨「日本選んでくれたの嬉しい」「プライベートなのアツい」の声
【モデルプレス＝2026/03/16】8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）のChangbin（チャンビン）が12日、自身のInstagramを更新。「初めての海外旅行」を公開した。
【写真】スキズメンバー「びっくり」と話題の大阪街中ショット
この日、チャンビンは「初めての海外旅行」と添えて、オフショットを公開。また、ハッシュタグで「＃大阪 ＃友達たち」とプライベートで友人と大阪に訪れていたと伝えており、メガネ姿で街を散策する様子などを投稿している。
この投稿には「日本選んでくれたの嬉しい」「見慣れた景色の中にいてびっくり」「プライベートなのアツい」「梅田にいるの感動」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】スキズメンバー「びっくり」と話題の大阪街中ショット
◆チャンビン「初めての海外旅行」で大阪へ
この日、チャンビンは「初めての海外旅行」と添えて、オフショットを公開。また、ハッシュタグで「＃大阪 ＃友達たち」とプライベートで友人と大阪に訪れていたと伝えており、メガネ姿で街を散策する様子などを投稿している。
◆チャンビンの投稿に反響
この投稿には「日本選んでくれたの嬉しい」「見慣れた景色の中にいてびっくり」「プライベートなのアツい」「梅田にいるの感動」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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