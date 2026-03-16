この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【公式】スリコchannel」が、「【価格別ギフト!】3COINSスタッフに聞いた！プレゼントにおすすめスリコアイテム15選」と題した動画を公開した。3COINSの公式インフルエンサー6名にアンケートを実施し、価格帯別に厳選されたギフトアイテム15選を紹介している。

動画では、「300円」「500円～1,000円」「1,000円以上」の3つの価格帯でおすすめのギフトアイテムが紹介された。300円台のアイテムでは、洗顔時に袖が濡れるストレスを解消する「吸水アームバンド」が挙げられた。スタッフからは「毎日使ってる！これがないと家事ができない！」と絶賛の声が上がっており、家事の時短にもつながる実用的なアイテムとして推薦されている。

500円から1,000円の価格帯では、美髪ケアアイテムとして人気の「シルクナイトキャップ」が登場。こちらはプレゼントしたいというよりも、逆に「プレゼントで欲しい！」という声が寄せられたアイテムだ。自分ではなかなか手が出しにくい美容アイテムは、贈り物として喜ばれる一例として紹介された。

1,000円以上の価格帯では、ペットや小さな子どもがいる家庭に最適な「スマートカメラ」がピックアップされた。スマートフォンと連携し、外出先からでも様子を見守ることができるため、「安心できて嬉しい」と実際にプレゼントされた友人からも好評だったという。

今回の企画では、単に商品を羅列するだけでなく、「お礼にボリュームを足したいとき」「相手のライフスタイルに合わせて」など、具体的な贈り物のシチュエーションを想定したアイテムが選ばれた。価格に応じて相手への気持ちを表現できる、3COINSならではのギフト選びのヒントが詰まった内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:06

価格別おすすめギフトアイテム
00:41

【〜300円】洗顔ストレスから解放！「吸水アームバンド」
05:33

【500円〜1,000円】ちょっと贅沢なプレゼント
09:40

【1,000円〜】自分では買わないけど貰ったら嬉しい！
14:23

2人が激推し！とかすだけでサラツヤ髪「メタルコーム」

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