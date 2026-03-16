Netflix（ネットフリックス）の人気アニメ映画『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』（以下、『ケデハン』）が、映画界最高権威のアカデミー賞授賞式で長編アニメーション賞に輝いた。

『ケデハン』は15日、米国ロサンゼルス（LA）のハリウッド・ドルビー・シアターで開催された第98回アカデミー賞授賞式で、長編アニメーション賞の受賞作として名前を呼ばれた。これにより『ケデハン』は、今年1月のゴールデングローブ賞、先月のグラミー賞に続き、オスカーのトロフィーまで手中に収めることになった。

演出を手掛けたマギー・カン監督は「『私と似た方々』が主人公の、このような映画が登場するまで、あまりにも長い時間がかかってしまい申し訳ない。次の世代は待たなくても済むようになるだろう」とし「この賞を韓国と全世界の韓国人に捧げる」と涙ぐみながら語った。

『ケデハン』は、K−POPアイドルのガールズグループ、HUNTR／X（ハントリックス）が悪霊から世界を守る物語を描いている。主人公がK−POP歌手であるだけでなく、映画の至る所に銭湯や韓医院、キンパ、カップラーメンなど、韓国的な文化と情緒が盛り込まれている。

2025年6月に初公開された『ケデハン』は、グローバル累積視聴数5億回を超え、『イカゲーム』を抜いて歴代のネットフリックス・コンテンツの中で最高の興行成績を記録した。

『ケデハン』は1月のゴールデングローブ賞授賞式でアニメーション賞と主題歌賞を受賞し、先月のグラミー賞授賞式ではK−POPジャンルとして初めて「最優秀映像作品楽曲（Best Song Written For Visual Media）」に選出された。今回のアカデミー賞授賞式では、歌曲賞部門にもノミネートされている。