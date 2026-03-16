おにぎりの新境地！ 見た目も楽しい、きじまりゅうたさんのおにぎりレシピ【NHK明日から使える 華のタイパ弁当】

明日のお弁当は何にしよう──？

おかずに迷ったときは、おにぎりさえあれば、立派なお弁当になります。

具材を自由にアレンジすれば、おにぎりの世界は無限大！



『NHK明日から使える 華のタイパ弁当』では、きじまりゅうたさんが、新しいおにぎりのアイデアを紹介しています。味はもちろん見た目も楽しい、りゅうた流の“万博おにぎり”とは…？

今回はテキストより、きじまさんの「4種のおにぎり」レシピと、「おにぎりの基本の握り方」を公開します。

NHK明日から使える 華のタイパ弁当 書影

味わい多彩！ おにぎり弁当

おにぎりといえば、まずはシンプルな塩おにぎりや、定番のさけ、焼きたらこ、梅干しなどを思い浮かべますが、具はもっと自由に楽しんでもいいのです。

アイデアのもとは“万博おにぎり*”。熊本県のからしれんこんや宮城県のずんだもちなどその地に根づいた郷土料理や特産品をおにぎりにアレンジしたら、思いがけず、新たなおいしさに出会えます。これぞおにぎりの新境地。あわせて、さけフレークと鶏そぼろの基本レシピも紹介します。

＊2025年の大阪・関西万博で販売された、郷土料理などをアレンジしたおにぎり

「4種のおにぎり」のつくり方

左から、鶏そぼろ、ずんだ、からしれんこん、さけフレークのおにぎり

さけフレーク

ふんわり軽やか「さけフレーク」

材料・つくりやすい分量

塩ざけ（切り身／甘口） … 2切れ（150g ）

A （酒・みりん … 各大さじ2 塩 … 小さじ1/3）



1 沸騰した湯にさけを入れ、中火で約2分間ゆでる。水の入ったボウルに取り出し、骨と皮を取り除く。

2 小鍋にさけを入れて手で握るようにしてつぶし、Aを加えて中火にかける。木べらでつぶしながら、汁けがなくなり、ふわっとするまで煮る。

握り方

ご飯100g にさけフレーク大さじ1を混ぜる。ラップを広げて塩少々をふり、ご飯をのせる。ラップで包み、三角形に形を整える。

からしれんこん（熊本）

辛いけど甘い、クセになる味「からしれんこん」

材料・つくりやすい分量

れんこん … 150g

練りがらし … 小さじ2

A （麦みそ … 大さじ4 みりん … 大さじ1）

サラダ油 … 小さじ1



1 れんこんは皮をむき、1㎝角に切って洗う。小鍋にサラダ油を中火で熱し、れんこんを炒める。油がなじんだらAを加え、汁けがほぼなくなるまで約3分間炒める。

2 練りがらしを加え、混ぜ合わせる。

握り方

揚げ玉小さじ1を加えて握る。次のページ参照。

ずんだ（宮城）

ホッとする、ほのかな甘み「ずんだ」

材料・つくりやすい分量

枝豆（冷凍／さやから出す） … 100g

A （水 … 大さじ3 砂糖・みりん … 各小さじ2 塩 … 小さじ1/2）



1 小さめの鍋にAを入れ、中火にかける。煮立ったら枝豆を加え、弱火で約5分間煮る。粗熱を取り、煮汁ごとフードプロセッサーで粗いペースト状にすりつぶす。

握り方

ラップを広げて塩少々をふり、ご飯100gをのせる。中央にずんだ大さじ1をのせ、ラップで包み、三角形に形を整える。焼きのり（全形を4等分の帯状に切ったもの）を巻き、てっぺんにずんだ少々をのせる。

鶏そぼろ

王道の甘辛がご飯にからむ「鶏そぼろ」

材料・つくりやすい分量

鶏ひき肉（もも） … 150g

A （しょうゆ・酒 … 各大さじ2 みりん … 大さじ1 砂糖 … 大さじ1/2 しょうが（すりおろす） … 小さじ1）



1 鍋にひき肉とAを入れ、肉をほぐすように菜箸でペースト状になるまでかき混ぜる。

2 中火にかけ、時々箸で混ぜながら、ひき肉がパラッとして汁けがほぼなくなるまで煮詰める。

握り方

ご飯100gに鶏そぼろ大さじ1を混ぜる。ラップを広げて塩少々をふり、ご飯をのせる。ラップで包み、三角形に形を整える。

※さけフレークと鶏そぼろは冷蔵庫で約5日間、からしれんこんとずんだは冷蔵庫で約3日間保存できます。

おにぎりの基本の握り方

［ 具（からしれんこん）入りのおにぎりの場合 ］

1 ラップを広げ、塩少々をふる。

ラップは30㎝四方が扱いやすいサイズです。

2 ご飯（温かいもの）100gをのせて中央を少しくぼませ、からしれんこん大さじ1と揚げ玉小さじ1をのせる。

具はのせてから少し広げると、食べたときに具をまんべんなく楽しめます。

3 ラップごと持ち上げて具を包み、軽く丸める。

ご飯から具がはみ出さないように、軽く丸めればOKです。

4 ご飯の粒をつぶさないよう、軽く三角形に握り、ラップを外して粗熱を取る。

ラップのまま冷ますと蒸気がたまるので、外してから冷まします。

5 焼きのり（全形を8等分に切ったもの）を巻いて、からしれんこん少々をてっぺんにのせる。

握るのに使ったラップには水分がついているため、のりを巻いたら新しいラップで包みます。

POINT

お弁当のおにぎりを握るときは、ラップを使うと菌が付着するリスクが減り、衛生面で安心です。気をつける点は、高温多湿の状態では菌が繁殖しやすいため、握り終えたら一度ラップを外して冷ますこと。さらに包むときは新しいラップにしましょう。



もっとお弁当のアイデアが欲しい！ そんなときは…『明日から使える 華のタイパ弁当』

『NHK明日から使える 華のタイパ弁当』テキストでは、朝の忙しい時間を節約するテクニックやおいしさのヒントが詰まったお弁当レシピを、きじまりゅうたさんが次の8つのテーマで紹介しています。



＃1 すっきり！ 糖質ひかえめ弁当（鶏のから揚げ弁当・豚の照り焼き弁当）

＃2 パワフル！ たんぱく質弁当（カオマンガイ弁当・和風炊き込みご飯弁当）

＃3 困ったら！ スープジャー（チキンクリームスープ弁当・肉豆腐弁当）

＃4 がっつり！ ボリューム弁当（厚揚げの肉巻き弁当・肉巻きソーセージ弁当）

＃5 やさしい！ 塩分ひかえめ弁当（親子丼弁当・和風あんかけ丼弁当）

＃6 味わい多彩！ おにぎり弁当（4種のおにぎり）

＃7 アイデアもりもり！ パン弁当（なんちゃってハムカツサンド弁当・はんぺんの和風サンド弁当）

＃8 ほめられ！ お出かけ弁当（肉ちらしずし弁当・さけとかにかまの海鮮ちらし弁当）



タイパよく、おいしさや見た目の美しさにもこだわったアイデアが満載です！

（左）ほめられ！ お出かけ弁当より「さけとかにかまの海鮮ちらし弁当」、（右）アイデアもりもり！ パン弁当より「なんちゃってハムカツサンド弁当」

藤井恵さんの「朝が楽しくなる！ お弁当」、有賀薫さんの「お手軽スープジャー弁当」、長谷川りえさんの「朝に助かる！ 彩り副菜術」、各地の人気弁当を紹介する「華弁当五景」など、テキスト企画も多彩で、読みごたえのある一冊です。

藤井恵さんの「朝が楽しくなる！ お弁当」

有賀薫さんの「お手軽スープジャー弁当」

「華弁当五景」より

教えてくれた人

きじま りゅうた

料理研究家。祖母が村上昭子さん、母は杵島直美さんと、2代にわたり料理研究家という家庭で育つ。自身も同じ道を歩み、基本の家庭料理を受け継ぎつつ、リアルな目線でつくるアイデアメニューが雑誌や料理サイトで人気。『ハツ江おばあちゃんとりゅうたさんの小さなフライパンでひとり分ごはん』（NHK出版）など著書多数。

◆『NHK明日から使える 華のタイパ弁当』テキストより

◆写真：鈴木泰介／スタイリング：肱岡香子