【CAPCOM CUP 12】 3月11日～3月14日 会場：東京都墨田区「両国国技館」 【ストリートファイターリーグ：ワールドチャンピオンシップ 2025】 3月13日～3月15日 会場：東京都墨田区「両国国技館」

カプコンが開催する「ストリートファイター6」の公式大会「ストリートファイターリーグ：ワールドチャンピオンシップ 2025」（以下、SFL：WC2025）では、日本・REJECTが優勝した。

日本・アメリカ・ヨーロッパの各地域で開催された「ストリートファイターリーグ」を勝ち抜いた3チームによる最終決戦が行なわれる「SFL：WC」。決勝戦となるREJECTとアメリカ・Banditsとの戦いでは、獲得ポイント70vs20という大差でREJECTの優勝が決まった。REJECTは3月13日と15日に行なわれた予選からチーム戦無敗での優勝である。優勝賞金は10万ドル（約1千6百万円）。

これにより、REJECTの出場選手であるときど選手、LeShar選手、ふ～ど選手、ウメハラ選手は2027年開催予定である「カプコンカップ13」への出場権を手にした。

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