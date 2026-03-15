大谷がベネズエラベンチにニヤリと笑った

■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝ベネズエラ戦で、3回の好機では申告敬遠で勝負を避けられた。直後に森下翔太外野手（阪神）の3ランなどで逆転に成功。ファンからは「大谷さん敬遠→後続で得点はドジャースの時もよく見る光景」といったコメントが寄せられた。

大谷は負けられない一戦に「1番・指名打者」で出場。初回に相手先発の左腕スアレスから豪快弾を放つと、1-2で迎えた3回1死二塁で第2打席が回ると、ベネズエラベンチは迷わずに敬遠を選択した。

続く2番・佐藤輝明内野手（阪神）が右翼線へ二塁打を放ち、試合を振り出しに戻すと、途中交代の森下が勝ち越し3ランを放った。

大谷敬遠直後に起こったベネズエラの悲劇。ネットでは「侍ジャパンだろうとドジャースだろうと碌な事にならない大谷敬遠」「大谷を敬遠するから……」「『大谷敬遠絶対許さない打法』はドジャースだけじゃなく侍ジャパンにも備わっていたらしい」と言ったコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）