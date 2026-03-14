Appleが重要な脆弱性を修正した「iOS・iPadOS 16.7.15」を提供開始！17以降に非対応のiPhone X・8・8 PlusやiPad（第5世代）など向け
|AppleがiPhoneやiPadなど向けiOS 16.7.15とiPadOS 16.7.15をリリース！
Appleは11日（現地時間）、iPhoneおよびiPod touch向けプラットフォーム「iOS」とiPad向けプラットフォーム「iPadOS」において前バージョン「iOS 16」や「iPadOS 16」の最新版「iOS 16.7.15（20H380）」および「iPadOS 16.7.15（20H380）」を提供開始したとお知らせしています。変更点はともに重要な脆弱性の修正が含まれているとされており、セキュリティーアップデートとしてCVEに登録されている脆弱性であるWebKit関連の「CVE-2023-43010」が修正されているということです。
Appleでは2021年に提供開始したiOS 15およびiPadOS 15から一定期間は次の最新バージョンに更新せずに既存のバージョンに留まる機能を提供しており、2025年9月に最新のiOS 26やiPadOS 26が配信開始されていますが、現在もより古いバージョンも不定期で新しいリリースがあり、iOS 16やiPadOS 16についても脆弱性や不具合を修正するソフトウェア更新を提供しています。今回、そんなiOS 16・iPadOS 16の最新バージョンとなるiOS 16.7.15およびiPadOS 16.7.15を提供開始しました。
更新は従来通り各製品本体のみでOTA（On-The-Air）によりダウンロードで行え、方法としては、「設定」→「一般」→「ソフトウェア・アップデート」から行います。なお、単体でアップデートする場合のダウンロードサイズは手持ちのiPhone XではiOS 16.7.14からな212.7MBとなっています。その他、更新は従来通りにiTunesをインストールしたWindowsおよびMacとUSB-Lightningケーブルで接続しても実施できます。Appleが案内しているアップデートの内容は以下の通り。
iOS 16.7.15
このアップデートには重要なセキュリティ修正が含まれ、iPhoneに適用することが推奨されます。
Appleソフトウェアアップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください： https://support.apple.com/ja-jp/100100
iPadOS 16.7.15
このアップデートには重要なセキュリティ修正が含まれ、iPadに適用することが推奨されます。
Appleソフトウェアアップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください： https://support.apple.com/ja-jp/100100
iOS 16.7.15 and iPadOS 16.7.15
Released March 11, 2026
- WebKit
Available for: iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad 5th generation, iPad Pro 9.7-inch, and iPad Pro 12.9-inch 1st generation
Impact: Processing maliciously crafted web content may lead to memory corruption. This fix associated with the Coruna exploit was shipped in iOS 17.2 on December 11th, 2023. This update brings that fix to devices that cannot update to the latest iOS version.
Description: The issue was addressed with improved memory handling.
WebKit Bugzilla: 260913
CVE-2023-43010: Apple
記事執筆：memn0ck
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