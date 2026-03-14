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YouTubeチャンネル「あなたの知らない映画の世界【映画紹介ちゃんねる】」が、「【永久保存版】地球がブッ壊れるほど面白い映画11選」と題した動画を公開した。



動画では、人類が滅亡の危機に瀕するSF映画を「隕石・小惑星」「自然災害」「ウイルス・感染症」「侵略者・バケモン」「謎」という5つの原因別に分類し、全11作品を紹介している。視聴のハードルが高すぎない作品を中心に選び、それぞれの作品が持つ独自の魅力を解説した。



まず「隕石・小惑星」編では、1998年公開の『アルマゲドン』と『ディープ・インパクト』を比較。前者を「勢いに身を任せた王道オブ王道の感動物語」と評する一方、後者はシリアスな人間ドラマを描く作品だと紹介。また、2021年の『ドント・ルック・アップ』については、彗星の衝突を誰も信じようとしない現代社会を描いた「終末ブラックコメディ」として取り上げ、豪華なキャスト陣も見どころの一つだとした。



続いて「自然災害」編では、”破壊神”の異名を持つローランド・エメリッヒ監督の作品に注目。『デイ・アフター・トゥモロー』（2004年）では、ロサンゼルスが竜巻で消滅し、ニューヨークが氷河期に突入するなど、「画面の迫力はバケモンじみている」と、その圧倒的なビジュアルを絶賛。ストーリーの強引さもまた魅力だと語った。



さらに「ウイルス・感染症」編では、2011年の『コンテイジョン』をピックアップ。まるでコロナ禍を予見したかのようなリアルな描写が特徴で、「妙にリアルな社会派ドキュメンタリー調のスリラー」だと解説。また、ウイルスによって人類がほぼ絶滅した世界を描く『アイ・アム・レジェンド』（2007年）については、ウィル・スミス演じる主人公の孤独なサバイバル劇と、後半のブロックバスター的な展開のギャップが面白いとした。



投稿主は、一口に「人類滅亡」と言っても、パニック、感動、社会風刺、サバイバルなど、作品によって全く異なる切り口で楽しめるのがこのジャンルの魅力だと総括。来るべきXデーに備え、これらの映画でシミュレーションしてみてはどうかと提案している。