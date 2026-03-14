ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭのメンバーとしてデビューして間もなく過去の校内暴力疑惑が浮上し、わずか２カ月でグループを脱退したキム・ガラムが１３日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを開設し話題を集めている。

ガラムは「ｅｐ．０１」という５分程度のコンテンツを公開。レッスンスタジオに到着すると「動画を始めたのは、演技の稽古をしている様子や、私の日常の姿を一度残してみたかった」と、チャンネル開設の理由を明かした。その後、自宅での演技レッスンや図書館で勉強する姿、カバンの中身を紹介する映像などを公開し、近況を伝えていた。

コメント欄にはすでに９千件以上の書き込みがあり、歓迎の声と拒否感をあらわにする反応が混在している。

ガラムは２０２２年４月、ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭメンバーとして発表されて以降、ほどなく校内暴力のうわさがネット上で拡散され物議を醸した。当時の所属事務所・ＳＯＵＲＣＥ ＭＵＳＩＣは関連疑惑について強く否定したが、ガラムが過去に学校暴力委員会から加害学生として指名され、処分を受けていた事実がネット上で公開されるなど、論争は悪化。結局、活動中断に追われ、同年７月に事務所との専属契約解除・グループ脱退が発表された。