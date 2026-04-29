【ニューヨーク共同】米人気歌手テイラー・スウィフトさんが、自身の声と写真を米特許商標庁に商標として登録申請したことが26日までに明らかになった。同意なしに自身の声や写真が生成AI（人工知能）に利用されることを防ぐ対策とみられる。米メディアが伝えた。申請は24日付。音声は2件で、それぞれ「こんにちは、テイラー・スウィフトです」「こんにちは、テイラーです」と始まり、いずれも昨年10月にリリースされた最新ア