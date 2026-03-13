＜第49回日本アカデミー賞＞話題賞・俳優部門受賞の松村北斗、昨年受賞の森本慎太郎と共演！
「第49回日本アカデミー賞授賞式」が13日、都内で開催され、『日本アカデミー賞 話題賞/俳優部門』を受賞したSixTONESの松村北斗が登壇。松村は「どうしても自分一人でいただいた賞だとは感じられない」と周囲への感謝を述べていた。
【写真】プレゼンターで森本慎太郎と共演！
『日本アカデミー賞 話題賞』は、ニッポン放送の看板番組『オールナイトニッポン』リスナーの『今年、最も話題を集めた』と思われる『作品』と『俳優』を投票して決定する、日本アカデミー賞全部門のなかで、唯一ファンの投票によって決まる賞。松村は『ファーストキス 1ST KISS』や、劇場用実写映画『秒速5センチメートル』の演技が評価されての受賞となった。
昨年同賞を受賞し、プレゼンターとして登場した森本慎太郎は「おっす、北斗！ 慎太郎だぞ」と声掛けすると「すみません、めちゃくちゃ私事といいますか、僕たちは同じグループで活動していまして。まさか北斗とこんな素晴らしい場に並ぶことができるとは思っていなかったので、ちょっと今テンションが上がっております」と照れ笑い。
松村は「でも、まさかこういう場で同じ時間を過ごせるとは思わなかったので。もう10年以上共に切磋琢磨している相手なので、何か一つ特別な思いはやっぱりありますね。ありがとうございます」と照れ笑い。
同賞受賞に松村は「どうしても自分一人でいただいた賞だとは感じられないものだなと改めて思います」と語ると「支えてくださる皆様もそうですけれど、自分が演じた作品の中では実在した登場人物のおかげ……といいますか、その「役」への賞でもあるなと思うと、僕が今年演じた二つの役は、皆様がたぶん傷ついたり、自分の人生を見つめながら生きているという証拠のようにも思えました。これからも役というものを通して、少しでも皆様の気持ちが軽くなるように精一杯演じて、誰かのためになれるように成長していきたいなと思います」と振り返っていた。
作品部門は松村が出演した映画『ファーストキス 1ST KISS』が受賞した。メガホンをとった塚原あゆ子監督は「たくさんの方がご覧になって投票してくださったことでの話題賞ということで、何よりうれしいことでございます。いろいろなことがあって、毎日面白いことばかりではないかもしれませんけれど、映画だったりいろいろなものが、皆様に少しでも楽しい毎日を送らせて……お届けできているのだったらいいなと思います」とエンターテインメントの大切さを説いていた。
【写真】プレゼンターで森本慎太郎と共演！
『日本アカデミー賞 話題賞』は、ニッポン放送の看板番組『オールナイトニッポン』リスナーの『今年、最も話題を集めた』と思われる『作品』と『俳優』を投票して決定する、日本アカデミー賞全部門のなかで、唯一ファンの投票によって決まる賞。松村は『ファーストキス 1ST KISS』や、劇場用実写映画『秒速5センチメートル』の演技が評価されての受賞となった。
松村は「でも、まさかこういう場で同じ時間を過ごせるとは思わなかったので。もう10年以上共に切磋琢磨している相手なので、何か一つ特別な思いはやっぱりありますね。ありがとうございます」と照れ笑い。
同賞受賞に松村は「どうしても自分一人でいただいた賞だとは感じられないものだなと改めて思います」と語ると「支えてくださる皆様もそうですけれど、自分が演じた作品の中では実在した登場人物のおかげ……といいますか、その「役」への賞でもあるなと思うと、僕が今年演じた二つの役は、皆様がたぶん傷ついたり、自分の人生を見つめながら生きているという証拠のようにも思えました。これからも役というものを通して、少しでも皆様の気持ちが軽くなるように精一杯演じて、誰かのためになれるように成長していきたいなと思います」と振り返っていた。
作品部門は松村が出演した映画『ファーストキス 1ST KISS』が受賞した。メガホンをとった塚原あゆ子監督は「たくさんの方がご覧になって投票してくださったことでの話題賞ということで、何よりうれしいことでございます。いろいろなことがあって、毎日面白いことばかりではないかもしれませんけれど、映画だったりいろいろなものが、皆様に少しでも楽しい毎日を送らせて……お届けできているのだったらいいなと思います」とエンターテインメントの大切さを説いていた。