＜来ない義妹＞弟の奥さんと私の夫は同じ立場…？納得できません！「サボってない？」【第2話まんが】
私はエマ（36）。2ヶ月前に母が入院をし、週に3〜4日電車で30分の距離の病院へ通っています。夫のタケオミ（38）と小学生（1年、3年）の子ども2人は協力してくれていて助かりますが、生活のルーティンが崩れたことは申し訳なく思っています。だからなのでしょうか。母の入院前も入院後も、弟夫婦、タイジュ（33）とユキ（32）さんのルーティンが変わらないことに腹が立ち、そして悲しくなるのです。あんなに母と仲良さそうにしていたのに。
子どもたちが寝てから、夫にモヤモヤとした気持ちを吐露しました。「ユキさん、一度もお見舞いに来てないんだって。あんなに仲良くしていたのに……2ヶ月の間、一度もだよ？」私の目にはそんな母がかわいそうに見えたのです。
それはそうです。家で支えてくれる夫にはとても感謝しています。でも夫と徒歩10分で母のもとに出向ける弟夫婦。同じ天秤にかけてもいいのでしょうか。まだ私のモヤつきは晴れません。だってユキさんは育休中で家にいるのに……。
確かに夫は一度も母のお見舞いに行っていません。
都合がつけば一緒に来てくれるのでしょうが、仕事があるからです。夫は「自分とユキさんの立場が同じだ」と言いますが、やはりこういうときは働いている人が仕事を休むのではなく、休職中の人が対応するものなのではないでしょうか。
ユキさんは育休中で今は仕事もありません。1日1回、15分でも、お見舞いに来ることの何がそんなに大変なのかわかりませんでした。
夫の言うことは合っていますが、情の部分でまだ納得しきれていないです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香
子どもたちが寝てから、夫にモヤモヤとした気持ちを吐露しました。「ユキさん、一度もお見舞いに来てないんだって。あんなに仲良くしていたのに……2ヶ月の間、一度もだよ？」私の目にはそんな母がかわいそうに見えたのです。
それはそうです。家で支えてくれる夫にはとても感謝しています。でも夫と徒歩10分で母のもとに出向ける弟夫婦。同じ天秤にかけてもいいのでしょうか。まだ私のモヤつきは晴れません。だってユキさんは育休中で家にいるのに……。
確かに夫は一度も母のお見舞いに行っていません。
都合がつけば一緒に来てくれるのでしょうが、仕事があるからです。夫は「自分とユキさんの立場が同じだ」と言いますが、やはりこういうときは働いている人が仕事を休むのではなく、休職中の人が対応するものなのではないでしょうか。
ユキさんは育休中で今は仕事もありません。1日1回、15分でも、お見舞いに来ることの何がそんなに大変なのかわかりませんでした。
夫の言うことは合っていますが、情の部分でまだ納得しきれていないです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香