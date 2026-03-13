関西テレビの舘山聖奈アナウンサー(28）が13日、自身のインスタグラムを更新。この日に同局扇町スクエアで始まった「OSAKA Strawberry Festival 2026」を紹介した。



「ストロベリーフェス始まりました」と投稿。「村西さんと可愛いすぎる苺ドリンクをゲット 中身はいちごミルクでとっても美味しいです」とつづり、先輩の村西利恵アナウンサーとの2ショットを掲載。「他にも可愛いくて美味しい苺スイーツが盛り沢山です！ぜひオブジェの前で写真も撮ってみてください」と呼びかけた。



10日のインスタグラムで産休、育休を経て仕事に復帰したことを報告したばかり。フォロワーからは「一段と可愛くなってるね」、「むしろなんか若くなりましたね」、「これがママ？笑」などの声が寄せられた。



舘山アナは1997年9月25日生まれ。兵庫県出身。青山学院大学を卒業後、2020年に関西テレビ入社。2023年8月に大学生時代に知り合った当時サッカーJ1・FC東京（現J1・FC町田ゼルビア)の中村帆高選手との結婚を発表。2024年2月にインスタグラムで第1子妊娠と産休入りを報告、同年5月に第1子女児を出産したことを明らかにした。



（よろず～ニュース編集部）