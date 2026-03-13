乃木坂46一ノ瀬美空、しまむら「正解コーデ」モデルに就任決定
アイドルグループ・乃木坂46の一ノ瀬美空が、全国のファッションセンターしまむら店舗で販売する「正解コーデ」のモデルに就任することが発表された。
【写真】透明感あふれるビジュアルの乃木坂46・一ノ瀬美空
一ノ瀬は、2022年にグループに加入した5期生メンバー。「正解コーデ」は、FLASH BLUE(フラッシュブルー)などの人気ブランドを詰め込んだ、ティーンズのための着こなし提案シリーズ。
毎日に少し自信をくれるトレンドアイテムを手頃に揃え、迷わずかわいくなれる“今日の正解”を届ける。「季節のおすすめ」から「学校やおでかけのシーン」まで、組み合わせ自由で楽しめるスタイルをわかりやすく紹介し、おしゃれ初心者も安心して真似できる、毎日がワクワクする着こなしを提案する。
