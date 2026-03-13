俳優の眞栄田郷敦が、甘酸っぱい恋愛エピソードを披露し、そのあまりの純粋さにMC陣が悶絶する一幕があった。

【映像】眞栄田郷敦の過去の彼女

3月12日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』に、眞栄田郷敦がゲスト出演。恋愛観や過去の思い出についてトークを展開する中で、眞栄田は中学時代に実践したという“呼び出しテクニック”を明かした。

当時、気になっている女子がいたという眞栄田。二人きりになる口実を探していた彼は、「公園行こうとか、散歩しようとかも違うなと思って。その時に板チョコを食べてたんですよね」と振り返る。そこで思いついたのが、「美味しいチョコがあるから」と言って彼女を呼び出す方法だった。

これには若槻千夏も「子どもらしくていいわ」と目を細め山里も「素敵なシーンだね」とほっこりするも、山里は「彼女もパッと見て思っただろうね、『うわ、めちゃくちゃメジャーなやつだ』って」と指摘。眞栄田も苦笑しながら「めちゃくちゃイジられました」と、当時の微笑ましいやり取りを語った。

眞栄田は「その子とは、ちゃんとお付き合いをしました」と照れながら報告。板チョコがきっかけで実ったピュアな恋に、鈴木愛理は「溶けちゃって！」と大興奮していた。