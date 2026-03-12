【北京＝遠藤信葉、照沼亮介】北京で開かれていた中国の全国人民代表大会（全人代＝国会）は１２日、２０２６〜３０年の経済・社会政策の指針となる「第１５次５か年計画」を採択し、閉幕した。

習近平（シージンピン）政権は、米国との競争に打ち勝つことを目的に、計画に基づく科学技術の「自立自強」を加速させる構えだ。

新５か年計画は、出席した２７６２人のうち反対・棄権が３人だけで、９９・９％の圧倒的賛成多数で採択された。米国との対立の長期化に備え、人工知能（ＡＩ）や量子技術などの先端分野を重点的に発展させると明記した。

そのほか、２６年の経済成長率目標を「４・５〜５・０％」とした政府活動報告や前年比７％増となる国防（軍事）予算を含む政府予算案、中華民族の団結を促す「民族団結進歩促進法」も可決された。

共産党序列３位の趙楽際（ジャオルォージー）・全人代常務委員長は、閉幕式で「新５か年計画期間の戦略的位置づけを深く理解し、目標・任務を正確に把握しなければならない」と訴えた。

閉幕式の欠席者は１１６人に上り、党指導部の政治局員である張又侠（ジャンヨウシア）・中央軍事委員会副主席と馬興瑞（マーシンルイ）・前新疆ウイグル自治区党委員会書記の姿がなかった。香港紙・明報は１２日、軍代表団が７日に開いた分科会のニュース映像を分析した結果、代表であるはずの常丁求（チャンディンチウ）・空軍司令官など上将８人が参加していなかったとして失脚の可能性を指摘した。