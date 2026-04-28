【ワシントン＝中根圭一】米国のトランプ政権が、大学や研究機関に研究費を配分する「全米科学財団（ＮＳＦ）」を監督する国家科学審議会（ＮＳＢ）の全委員２２人を解任したことが、元委員への取材でわかった。学術界を軽視するトランプ大統領が、自らへ権力を集中させるために人事を強行したとみられる。ＮＳＢはＮＳＦとともに１９５０年に設立された。独立した機関として大統領や議会への政策の助言や、ＮＳＦによる研究資