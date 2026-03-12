待ちに待った『再販』キターーッ♡【コストコ】ストック推奨！「おやつ」

大容量でお得に買い物が楽しめる【コストコ】には、普段の買い物で見かけることの少ない、珍しいお菓子も充実。小腹が空いたときや、ティータイムのお供にぴったりな「おやつ」として、ストックしておけば、毎日ちょっぴり幸せな時間を堪能できそうです。そこで今回は、コストコマニアがおすすめする、ストック推奨のおやつを紹介します。

話題のトレンドスイーツが待望の再販！

@hirokostyle33さんが「待ちに待っていた、再販です」と紹介するのは「ドバイ ピスタチオ チョコ」。トレンドスイーツのドバイチョコレートを、サクッと食べられるひと口サイズにした商品です。チョコレートは個包装になっているためシェアにもぴったり。

オンライン限定のドライフルーツ

「博士のドライマンゴー」と「博士のパイナップル」は、コストコオンラインの限定商品として発売中のドライフルーツ。日本とベトナムの教授や研究者が何年もかけて選び抜いた品種を使っている点が大きな特徴で、公式サイトによると「肉厚でもっちり、ジューシーな食感」が楽しめるとのこと。そのまま食べる以外にも、ドライフルーツを使ってケーキを作ったりヨーグルトやアイスに混ぜたりすれば、贅沢なデザートになりそうです。

可愛らしい花型ケーキでティータイムが華やかに

フランス産らしいおしゃれなパッケージとお花型の焼き菓子が可愛らしい「サン・ミッシェル アーモンドケーキ」。一つ一つはやや小ぶりで、ティータイムのお供やお茶請けにぴったりなサイズ感です。フィナンシェをイメージして作られたケーキは、バターの香りやフィナンシェに似たしっとり感も楽しめそう。

オニポテ好きは要チェック！

【モスバーガー】の人気サイドメニュー「オニポテ」をスナックにした商品が、ついにコストコにも登場！ @potipoti212さんが「ほんまにそのままスナックになってた」と驚く、再現度の高い味わいが楽しめます。300gと大容量です。

ひと息つきたいときに、ストックがあると嬉しい【コストコ】の贅沢な「おやつ」。何か口に入れたいときにサッと食べられるので、手早く小腹を満たすのにもぴったりです。いずれもマニアたちが絶賛するお菓子ばかりなので、店頭で見かけた際はぜひチェックしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hirokostyle33様、@empireo25様、@potipoti212様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる