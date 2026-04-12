警察車両の赤色灯12日午後2時40分ごろ、兵庫県川西市の民家で「浴室で高齢の男女が意識不明。刃物がある」と男女の次女から119番があった。川西署によると、住人の無職多田奈良代さん（84）の首にロープが巻き付き、病院で死亡が確認された。同居する夫（84）は左胸付近に刃物が刺さった状態で、搬送時は意識があった。署が詳しい状況を調べている。署などによると、夫婦は2人暮らし。家を訪ねた次女が浴室の床に倒れている2人