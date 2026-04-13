〈「タダ同然で2500万のマンションが君のものに！」元同僚の誘いでワンルーム投資に手を出した30代男性が“1500万円の負債”を抱えるまで〉から続く新宿区の一等地に実家を持つ55歳の男性。父親と「家を売却し、生前贈与で相続税対策をしよう」と話し合い、安心した男性は高級車を買うなど散財してしまう。しかし直後、父親が急死。待っていたのは、1人1840万円という莫大な相続税の支払いだった。親戚に借金をしてなんとか税金