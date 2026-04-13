俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第14回「絶体絶命！」が、12日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開同作は大河ドラマ第65作。戦国時代のただ中を舞台に、天下人・豊臣秀吉を支えた弟・豊臣秀長の視点から、兄弟の強い絆と天下統一の軌跡を描く。脚本は八津弘幸が手がけ、秀吉（藤吉郎）役を池松壮亮、織田信長役