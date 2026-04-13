日本でも「若作り」はしばしば失笑の的になるが、韓国ではいま、とりわけ40代男性の“ある振る舞い”がやり玉に挙げられている。背景にあるのは、自分はまだ若いという当人たちのカンチガイだけではない。若い世代から敬遠されるのは、韓国社会ならではの事情もあるという。現地ジャーナリストのノ・ミンハ氏がレポートする。＊＊＊【画像】日本にもいる？「お腹がでたおじさん」がブランド服を身に着け、カフェでアイスカフェ