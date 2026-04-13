この先4月14日(火)〜4月20日(月)は、東・西日本を中心に晴れて、25℃前後の汗ばむ陽気となる日があるでしょう。その一方で、15日(水)〜17日(金)は前線や気圧の谷の影響で雨の所が多く、18日(土)は北海道や北陸でも雨が降る見込みです。21日(火)以降は本州付近で雲が多く、2〜3日の短い周期的で雨が降る「典型的な春の天気」が続きそうです。前半は晴れて汗ばむ陽気4月14日(火)〜20日(月)は、東日本や西日本を中心に晴れて汗ばむく