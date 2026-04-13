人気夫婦ユーチューバーの破天荒夫婦が13日までにYouTubeチャンネル「破天荒夫婦〜嫁が破天荒過ぎて愛しい〜」を更新。新幹線車内における出来事についての動画をめぐり、謝罪した。破天荒夫婦は夫のりきやと妻のみやびによるチャンネルで、小さな子供たちとの家族の日常などを撮った動画が人気となっており、13日朝現在、約39万人もの登録者数をほこっている。12日朝現在、閲覧できない模様だが、破天荒夫婦は最近、新幹線車内に