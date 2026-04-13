中咽頭がんを公表したNHK・Eテレおかあさんといっしょ」9代目うたのお兄さんとして知られる杉田あきひろ（60）が13日、Xを更新。10年前の2016年4月13日、東京都内で警視庁に、覚醒剤取締法違反の現行犯で逮捕されたことについてつづった。杉田は2016年6月に東京地裁で開かれた初公判で覚醒剤使用を認めた。検察の懲役1年6月の求刑に対して同年6月、懲役1年6月執行猶予3年の有罪判決が言い渡された。杉田は「2016年4月13日、僕は