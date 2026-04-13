お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（43）が13日までに自身のインスタグラムを更新。人気アーティストのコンサート参戦を報告した。「SAIKO!!!!!!!SAIKO!!!!!!!SAIKO!!!!!!!」と書き出した近藤。「XGがこの宇宙に存在してくれてありがとうの気持ち！」とつづってコンサートに行ったことを報告した。「ももいろクローバーZ玉井詩織、女優の伊藤沙莉、村川絵梨との4ショットをアップして「ライブが本当に素晴らしくて、