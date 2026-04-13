坂出警察署 娘(30)の携帯電話に「殺してやる」などのメッセージを送ったとして、坂出市の会社役員の男(51)が12日、脅迫の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は4月12日午後6時12分ごろから午後6時15分ごろまでの間、娘の携帯電話に「息子の家行くわ」、「殺してやる」などと、男の長男（34）に危害を加える内容のメッセージを送信し、脅迫した疑いが持たれています。 娘からの110番通報で発覚しま