カードの月間引き落とし額が1000万円を超えるという、驚愕のセレブ生活を送る38歳のママが、その美貌と規格外の日常でスタジオを騒然とさせた。【映像】驚愕のセレブ生活を送る38歳美人ママの全身ショットABEMAで放送された『秘密のママ園 Season2』の人気コーナー「のぞき見！隣のママ」では、東京・田園調布に建つ3億5000万円の豪邸を特集した。そこに暮らすのは、12年前に世界3大ミスコンのひとつ「ミス・ワールド」の日本