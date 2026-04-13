この春、女性刑事ドラマが熱くなりそうだ。『未解決の女』『夫婦別姓刑事』がスタート。前者は人気シリーズ第3弾、後者は新機軸。古くは浅野温子『沙粧妙子』、近年も名作が。アクションやドンパチな男性刑事にはない、女性刑事ドラマだからこその魅力がそこに…。あなたのベスト女性刑事ドラマはなに？【結果一覧】1000人が選ぶ「面白かった」女性刑事ドラマTOP10この春、女性刑事ドラマが2本同時にスタートする。4月16日か