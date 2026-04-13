お笑い芸人のおいでやす小田が、13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。“人生初”の愛車を2台購入したことを報告した。【写真多数】カッコイイ！…おいでやす小田が購入を決めた『ジムニー ノマド』内外装全部見せディーラーを訪れた小田は、動画冒頭「車ね、自分はそんなめっちゃ興味ある方じゃないけど、買うとしたらということで スズキ『ジムニー』。車のことなんか 僕何もわからんのよ。全然車種もなんも言われへん