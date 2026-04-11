【城下尊之芸能界ぶっちゃけトーク】「紀州のドン・ファン」事件 須藤早貴さんへの遺産は10億円を超える可能性前回のコラムで、いわゆる「紀州のドン・ファン事件」、資産家の野崎幸助氏が急性覚醒剤中毒で死亡した件を取り上げた。殺人の罪に問われた元妻の須藤早貴被告（30）に対し、1審の和歌山地裁、2審の大阪高裁が共に無罪判決を出し、さすがに上告は無理だろうと僕は予想した。ところが、今週月曜日に大阪高検が1、2