関西を中心に201店舗を展開するファミリーレストラン「和食さと」は、2月12日から全店で、春限定デザート『苺×ピスタチオ』シリーズを販売する。今回登場する春デザートは、甘酸っぱくみずみずしい国産いちごを主役に、香ばしくコクのあるピスタチオを組み合わせたラインアップ。彩りのよい見た目と春らしい味わいが特徴で、パフェやプリン、タルトなど全5品を取りそろえる。販売期間は4月上旬までを予定している。和食さと外観