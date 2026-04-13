その一言が、日常を一変させた。排外的な空気が強まる日本で、静かに暮らしていたクルド人親子が直面した“恐怖の現実”。子どもたちに向けられる悪意は、どこから生まれたのか。現場の証言で迫る。ジャーナリスト・池尾伸一の新刊『仮放免の子どもたち「日本人ファースト」の標的』（講談社）より、一部を抜粋・編集してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）【画像】動画で撮影されていた、クルド人親子に対して「殴る動