Daiichi-TV(静岡第一テレビ)

写真拡大

ふわふわ モチモチみんな大好きなパン。静岡市内で約40種類のパンがずらりと並ぶ人気ベーカリーをのぞいてみると…。併設されたレストランには多くの人の姿が…。その目的は…？？

（客）
「いろいろな種類が食べられて、食べ放題で熱いうちにくるので、とてもおいしいです」

（客）
「ごはんよりパン派なので、パン食べ放題は有り難いです」

ベーカリーが仕掛けるパンの食べ放題ランチなのです。

そして、もう一店舗、このベーカリーではフレンチトーストも含む5種類のパンが食べ放題。

（客）
「ふわふわです。おいしいです。おうちじゃできない味です」

さらに、パンだけでなく新鮮野菜たっぷりの約15種類の料理もビュッフェスタイルで楽しめるんです。そこにはタワー状に盛られたスティック野菜まで！？

（客）
「…甘い、甘い」

（客）
「キュウリが味が濃くて、めちゃくちゃ感動しました」

「every.Life」は、絶品のパンが食べ放題…だけじゃない。こだわりがスゴすぎる、ベーカリーのお得ランチを調査します。

パンが食べ放題。ベーカリーのお得ランチ。

まずは、静岡市葵区のベーカリー＆カフェレストラン「AYUKAWA 」。

テイクアウト用に約40種類のパンがすらりと並びますが、奥のレストランで人気なのが、かごに盛られたパンが食べ放題のワンプレートランチ。

（客）
「ごはんよりパン派なので、パン食べ放題はありがたいです」

（客）
「いろいろな種類が食べられて、次これ買おうかなっていうのが味見みたいな感じでいいです」

バゲットや食パンなど5種類のパンが食べ放題。

さらに、550円を追加すると店頭に並ぶパンからも2つ選ぶことができます。例えば一番人気の「特別なクロワッサン」と期間限定の「苺デニッシュ」なら通常920円ですが、それがほぼ半額で食べられます。

（客）
Q.特別なクロワッサンの味は？
「おいしかったですサクサク。フワフワ」

ランチプレートは4種類から選ぶことができ、一番人気は鮮魚のフライ。この日の魚はメカジキで、自家製タルタルソースとの相性抜群です。さらに、お客さんがおいしいと言っていたのは…キッシュ。

（客）
「野菜が結構ゴロゴロ入っていてヘルシーな感じもするし、ペロッといけそうです」

バターと卵をたっぷりと使用した「ブリオッシュ」の生地に、大きめに切ったジャガイモやブロッコリーなどを入れて焼き上げたキッシュ。

（ベーカリー＆カフェレストラン AYUKAWA 上野 勝則さん）
「季節によって野菜を変えていて、フワフワ感を全体的に出すようにしている」

そしてこのみなさんが頼んでいたのは、パンとの相性抜群のビーフシチュー。

（客）
「ここ来た時によく食べているお肉がめちゃめちゃやわらかいので、食べやすくておいしいです」

（ベーカリー＆カフェレストラン AYUKAWA 上野 勝則さん）
「トマトとお肉の甘みを詰め込んだようなコク深いビーフシチューバラ肉を中心に、半日くらい大釜でとろとろになるまで煮込んでいる」

さらに、テイクアウトで楽しめる平日限定のランチBOXも人気。

（客）
「週に1回とか2週間に1回くらい。野菜も入っているし、いろいろ入って、あと、スープもおいしい。すぐ売り切れちゃうので」

そんな人気ベーカリーの「AYUKAWA」ですが、来週3月19日･木曜日には、静岡市の上足洗に新店舗がグランドオープンします。

続いては、函南町にある「たまご専門店TAMAGOYAベーカリーカフェ」。三島方面から熱海に向かう途中にあるため観光客も多く訪れる人気ベーカリー。

この店の「きみのクリームパン」は。濃厚カスタードと生クリーム入りのとろっとカスタードのWクリームがくせになると大人気。

この看板商品「TAMAGOYAブレッド」は…外はサクッと中はふんわり食感で甘みが特徴の王道食パンです。

さらに、この「TAMAGOYAブレッド」を使ったフレンチトーストはファンが多い大人気商品。

（客）
「フレンチトーストがおいいふわふわです。おいしいです。おうちじゃできない味です」

そのフレンチトーストがなんと食べ放題になるお得なランチが。5種類のパンや約15種類の料理がなどが90分食べ放題なんです。中でも目を引くのは…まるでタワーのように盛り付けられたスティック野菜。

（客）
「キュウリが味が濃くてめちゃくちゃ感動しました。客:ポリッ。甘い。甘い」

近所に住む常連さんも…。

（客）
「野菜が大好きなので野菜を食べたいときは立ちよります」

（客）
「ニンジンもとてもおいしくて、甘くて、とても食べやすいです」

皆さんが絶賛する野菜ですが、おいしさの秘密を聞いてみると…。

（TAMAGOYAベーカリーカフェ　佐藤 あづさ さん）
「年間を通して、清水町にある高田さんという農家さんにお願いしてキュウリを仕入れていて、すごくこだわって作っている農家なので非常に信頼をしている」

野菜ソムリエの資格も持つ店長の佐藤さんは、野菜の切り方にもこだわりがあるようで…。

（TAMAGOYAベーカリーカフェ　佐藤 あづさ さん）
Q.こんなに大きくカットしたスティック野菜は見たことがない
「上の部分シャキシャキしたところと、下の部分のみずみずしいところで味わいが全然違うので、楽しんでもらえるように縦長にカットしております」

店長自ら畑に出向き、納得した野菜のみを仕入れるという…食べ放題とは思えないすごいこだわりがあるのです。

そんな店長が作る料理も大人気。春ニンジンを使用した「キャロットラぺ」を食べたお客さんは…。

（客）
「めっちゃおいしいです。ちょっとカレー風味がして、めちゃくちゃおいしいです」

（TAMAGOYAベーカリーカフェ　佐藤 あづさ さん）
「香りを出すためにクミンシードというスパイスをからいりして最後に加えている」

春ニンジンを使ったスープも大好評。

（客）
「どれも新鮮でおいしいが、特に『にんじんスープ』がおいしかった」

（客）
「甘みがあって素朴な味だがちょうどいい」

ここでは同じ料理を3回もおかわりした人が…。

（客）
「『きのこのマリネ』。優しい味がするキノコがいろいろ入っていて、自分では作れない味がする」

伊豆市で作られる肉厚のキノコを使ったマリネ。

（TAMAGOYAベーカリーカフェ　佐藤 あづさ さん）
「酸味を抑えるために、国産の杉樽で昔ながらに作られているお酢を使用している。出来上がったときにキーンとした酸っぱさがなくて、とてもまろやかに仕上がっているのが特徴」

さらに、ドリンクにもこだわりが。

（TAMAGOYAベーカリーカフェ　佐藤 あづさ さん）
「稲取に農園がある。『鈴木農園』の『レモネードレモン』をシロップに漬けてスカッシュにしている」

「レモネードレモン」は酸味が少なくプチプチとした果肉と甘みが特徴ですが、栽培が難しいため生産量が少なく、とても貴重な特別なドリンクなんです。

おいしい料理と一緒に、ベーカリーならではのこだわりのパンがお腹いっぱい味わえるお得なベーカリーランチ。至福の時間を体験してみてはいかがですか。