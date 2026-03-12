BABYMONSTER×NY発ブランド“LeSportsac（レスポートサック）”ビジュアル第2弾を日本限定で公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMONSTERがブランドミューズを務めるニューヨーク発バッグブランド「LeSportsac（レスポートサック）」より、ビジュアル第2弾が日本限定で公開された。

■「私たち自身も、普段の私服コーデや撮影の際によく愛用しています」

数々の厳しいトレーニングを乗り越え、上へ上へ、上り続けるBABYMONSTERの軽やかで前向きな姿勢そのものがLeSportsacのブランド哲学である、日々を軽やかに自分らしく生きる人のための“LIGHTEN YOUR WORLD”と深く共鳴し、2025年秋、ブランドミューズに起用。ミューズ就任発表では大きな反響を呼んだBABYMONSTERとのキャンペーン第2弾が始動する。

今回のビジュアルでは、春らしい色彩とブランドのアイデンティティを融合させ、グローバルで活躍するBABYMONSTERの新しい一面を表現。

ASA（アサ）はLeSportsacを象徴するリップストップナイロンのアノラックを主役にしたスタイル、RUKA（ルカ）とRORA（ローラ）はクールでスポーティなパンツスタイル、PHARITA（パリタ）とAHYEON（アヒョン）、CHIQUITA（チキータ）はグリーンやラベンダーのカラーを効かせたスウェットスタイルで登場する。

ビジュアル、イメージムービーはレスポートサック表参道フラッグシップストアやルミネ新宿、2026年3月18日にニューオープンする名古屋パルコ店他、レスポートサック店舗、公式オンラインストア、公式SNSにて展開。また、公式Instagramでは撮影の裏側の様子を映したBTSムービーなど、スペシャルコンテンツが順次公開される予定。

■BABYMONSTER メッセージ

■BABYMONSTERメンバーお気に入りポイント

◎RUKA

スウェットパンツを短丈シルエットのトップスでクールに合わせたスタイル。アクセントになっているマンダリンカラーのショルダーバッグは、長さ調整が可能でクロスボディ、肩掛け、手持ちの3WAY仕様。

◎PHARITA

鮮やかなグリーンのスカートとパイル素材のトラックジャケットは「LESPORTSAC NEW YORK」の刺しゅうデザインがポイント。ユニークなポケットデザインの横長バッグは500ミリリットルボトルも入る収納力。

◎ASA

リップストップナイロンのアノラックはパッカブル仕様で普段使いはもちろん、アウトドアや旅行にも便利なアイテム。ライン使いが効いたミニバッグはショルダーを伸ばしてクロスボディでも使える。

◎AHYEON

腰に巻いたグリーンのフーディーがアクセントのカジュアルなスカートスタイル。ショルダー付きのドロストバッグは外側についた3つの大きめポケットがポイント。

◎RORA

ベビーピンクのポロシャツとショルダーバッグのスカイブルーが爽やかな初夏スタイル。パイル素材のトラックパンツはウェストゴム仕様でリラクシーな履き心地。

◎CHIQUITA

オーガニックコットン100パーセントのフーディーとミニスカートのセットアップを主役に。ミニバッグとソックスのライン使いも効いた春のスポーティスタイル。

■関連サイト

LeSportsac×BABYMONSTER特集ページ

https://shop.lesportsac.co.jp/Page/Topic/26wear-bm01

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/