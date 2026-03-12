»³ÅÄÎÃ²ð¤¬²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª¡Ö»³ÅÄ¤¯¤óÂº¤¤¡×¡Ö½õ¼êÀÊÌÜÀþ¤Î±¿Å¾»Ñ¥á¥í¤¤¡×¡Ö¥É¥¢¥Ã¥×´ãÊ¡¡×
Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿²Æì¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÎÃ²ð¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È①～④
¢£¥é¥¤¥Àー¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÌÅ¤ÈÁ´ÎÏ¤ÇÍ·¤Ö
»³ÅÄ¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤Ë¤Ò¤È¸À¤º¤Ä¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡¢·×8ÅÀ¤Î¡Ö²Æì¤Î»×¤¤½Ð¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£»³ÅÄ¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤éInstagram¤Ç²ÈÂ²¤È¤ÎÎ¹¹Ô¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤âÌÅ¤é¤È²Æì¤òËþµÊ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
1ËçÌÜ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Àー¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õ¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿»³ÅÄ¤¬¡¢ÌÅ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç³¤ÊÕ¤ËÎ©¤Ä¸å¤í»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¡ÖÀ¸¤ÊªÃµ¤·¡×¡£2ËçÌÜ¤Ï¡¢Âç¤¤Ê´ä¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³¤È¥Ôー¥¹¤ò·Ç¤²¤ë²£¸þ¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥Ôー¥¹¡×¡£3ËçÌÜ¤Ï¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤«¤éÁÐ´ã¶À¤ò¹½¤¨¤ÆÌÅ¤ÈÊÂ¤ó¤À²£¸þ¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥¨ー¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¡£¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¤µ¤é¤Ë¥ªー¥×¥ó¥Æ¥é¥¹É÷¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢³¤¤òÇØ·Ê¤Ë¤°¤¤¤°¤¤²¡¤¹ÌÅ¤ò¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç²º¤ä¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¼õ¤±»ß¤á¤ë¡Ö²¡¤·ÁêËÐ¡×¡£ÌÚ¤Î°Ø»Ò¡õ¥Æー¥Ö¥ë¤¬ÊÂ¤ó¤À²°Æâ¤Ç¥¥ã¥Ã¥×¡õ¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤Î»³ÅÄ¤ÏÀÄ¤Î¡¢ÌÅ¤ÏÀÖ¤Î¥·ー¥µー¤òÆ¬¤Ë¤Î¤Ã¤±¤¿¡Ö¤ªÂ·¤¤¥·ー¥µー¡×¡£ÊÂ¤ó¤À¥Ñー¥Ä¤òÇ®¿´¤ËÌÅ¤È¸«¤Ä¤á¤ë¸å¤í»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¡ÖÃÖÊªºî¤ê¡×¡£
¤½¤·¤Æ¥º¥é¥ê¤ÈÏ¢¤Ê¤ëÄóÅô¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¼«»£¤ê¤·¤¿¡Ö´é¡×¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë²£´é¤òÂª¤¨¤¿¡Ö±¿Å¾¡×¡£ºÇ¸å¤Ïº½ÉÍ¤Ç¹â¡¹¤È¥Ôー¥¹¤ò·Ç¤²¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¼Ì¤·¤¿¡Ö¥Ôー¥¹¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤¸³è¤¹¤ë»³ÅÄ¤¯¤óÂº¤¤¡×¡Ö²¡¤·ÁêËÐ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÌÅ¤Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö½õ¼êÀÊÌÜÀþ¤Î±¿Å¾»Ñ¥á¥í¤¤¡×¡Ö¥É¥¢¥Ã¥×´ãÊ¡¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤Þ¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â²Æì¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿2025Ç¯²Æ¤Ë¤âInstagram¤Ç²ÈÂ²Î¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£