この先2週間の天気は、1週目は高気圧に覆われて晴れる所が多く、関東〜九州は春本番の陽気となるでしょう。2週目は短い周期で天気が変わりますが、気温は平年より高い日が多くなりそうです。

1週目(13日〜19日)関東〜九州は晴れて春本番

1週目は、明日13日(金)は各地で雲が広がりやすく、九州では雷雨になる所があるでしょう。



ただ、14日(土)〜18日(水)は高気圧に覆われるため、関東〜九州では晴れて春本番の陽気となる見込みです。東京や名古屋、大阪、福岡では最高気温が16〜18℃くらいまで上がる日もあり、コートいらずの暖かさになりそうです。北陸〜北海道も雪や雨の降る日はほとんどなく、寒さが和らぐでしょう。





19日(木)頃は低気圧の影響で、西日本を中心に広く雨が降る見込みです。

2週目(20日〜25日)天気は周期変化 気温は高め

2週目は、天気が周期的に変化しますが、気温は高い状態が続き、寒の戻りはなさそうです。



20日(金・春分の日)頃は低気圧の影響で関東〜九州の広い範囲で雨が降り、雨脚が強まる所もあるでしょう。21日(土)〜23日(月)は高気圧に覆われて晴れる所が多くなりそうです。24日(火)〜25日(水)は再び雨の降る所が多いでしょう。



最高気温は全国的に平年より高めの日が多い見込みです。東京や名古屋、大阪、福岡など太平洋側では日中は17℃〜18℃くらいまで上がる日が多く、雨の降る日も寒くはありません。北陸や北日本でも目立った寒の戻りはなく、雪より雨の降る所が多くなるでしょう。積雪の残っている所では雪崩や融雪による川の増水などにご注意ください。