戦争長期化懸念で有事のドル買い ドル円159.24円まで上昇

戦争長期化懸念で有事のドル買い ドル円159.24円まで上昇



米イラン戦争長期化懸念から有事のドル買いが広がっている。ドル円は一時159.24円まで上昇し、1月14日以来の高値をつけた。



トランプ米大統領がイランからの早期撤退は望まないとコメントしたほか、米戦略石油備蓄から1億7200万バレルを放出すると発表した。これは戦争がすぐに終わらないことを意味するものだ。



原油価格は時間外で93ドル台にしっかり乗せている。トレーダーは米政府が戦争が早期に終結しないことを認めたと見て、原油価格はすぐにも100ドル台を回復すると見込んでいる。



イランは世界に対し原油200ドルで買う余裕があるならゲームを続けろと挑発。

