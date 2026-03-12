どんな姿も可愛い猫さんは、悪さをしていても可愛い。でも、この日はどうやら元気すぎたようで…。やんちゃすぎる猫さんの姿が大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で130万回以上表示を突破！投稿には「悪い子だけど元気で可愛い」「あるあるですね」といったコメントが寄せられました。

【動画：猫が『カーテンレールの上』に行こうとした結果…つい笑ってしまう『まさかの展開』】

やんちゃだけど運動神経には難あり？

Xアカウント「渡海奈穂 別府マコト」に投稿されたのは、サビ猫の「さくら」ちゃんが"悪さ"をする様子。ある日、飼い主さんがさくらちゃんの様子を見ると、なんとカーテンを登ろうとしていたそうです。

飼い主さんが撮影を始めた時には、すでにカーテンを登り、カーテンレールを掴んでいたというさくらちゃん。猫さんと言えば、運動神経が良くて簡単に登れるイメージですが、どうやらさくらちゃんは違ったそう。なかなか登ることができず、悪戦苦闘していたといいます。

後ろ脚をなんとかカーテンレールにかけようとするさくらちゃんですが、上手く脚をかけられず。そんなことを続けているうちに握力がなくなってしまったのか、さくらちゃんはそのまま落下してしまったのだとか！

上手く登れずに落下してしまいましたが、無事に着地することができたさくらちゃん。この日の悪事により、カーテンフックは壊れてしまったそうですが、飼い主さん曰く「可愛いから許せる」とのこと。どんなに悪さをしても可愛いと思える、さくらちゃんなのでした。

大暴れするさくらちゃんにX民も爆笑

カーテンフックを壊すほど大暴れしたさくらちゃん。そんなさくらちゃんには実は妹がいて、その子の名前は「デイジー」ちゃん。サビ猫姉妹で見た目もそっくりですが、妹のデイジーちゃんは軽々とカーテンを登れるのだとか。何としてでも妹のデイジーちゃんには負けられない、姉のさくらちゃんなのでした。

さくらちゃんが悪さをする様子には、「撮ってないで助けてよォ！！って声が聞こえた気がしたwww」「猫さんはカーテンから落ちてもカワイイ」「我が家のカーテンが外れる理由がわかりました」「よかったねぇ ウチはカーテンレールごと落ちてきましたｗ」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「渡海奈穂 別府マコト」では、サビ猫姉妹のさくらちゃん・デイジーちゃんの様子が投稿されており、愛らしい姿に癒やされますよ。

さくらちゃん、デイジーちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

