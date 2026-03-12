猫が『カーテンレールの上』に行こうとした結果…つい笑ってしまう『まさかの展開』が130万表示「声出たｗ」「悪い子すぎるｗ」と話題
どんな姿も可愛い猫さんは、悪さをしていても可愛い。でも、この日はどうやら元気すぎたようで…。やんちゃすぎる猫さんの姿が大きな反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は、記事執筆時点で130万回以上表示を突破！投稿には「悪い子だけど元気で可愛い」「あるあるですね」といったコメントが寄せられました。
【動画：猫が『カーテンレールの上』に行こうとした結果…つい笑ってしまう『まさかの展開』】
やんちゃだけど運動神経には難あり？
Xアカウント「渡海奈穂 別府マコト」に投稿されたのは、サビ猫の「さくら」ちゃんが"悪さ"をする様子。ある日、飼い主さんがさくらちゃんの様子を見ると、なんとカーテンを登ろうとしていたそうです。
飼い主さんが撮影を始めた時には、すでにカーテンを登り、カーテンレールを掴んでいたというさくらちゃん。猫さんと言えば、運動神経が良くて簡単に登れるイメージですが、どうやらさくらちゃんは違ったそう。なかなか登ることができず、悪戦苦闘していたといいます。
後ろ脚をなんとかカーテンレールにかけようとするさくらちゃんですが、上手く脚をかけられず。そんなことを続けているうちに握力がなくなってしまったのか、さくらちゃんはそのまま落下してしまったのだとか！
上手く登れずに落下してしまいましたが、無事に着地することができたさくらちゃん。この日の悪事により、カーテンフックは壊れてしまったそうですが、飼い主さん曰く「可愛いから許せる」とのこと。どんなに悪さをしても可愛いと思える、さくらちゃんなのでした。
大暴れするさくらちゃんにX民も爆笑
カーテンフックを壊すほど大暴れしたさくらちゃん。そんなさくらちゃんには実は妹がいて、その子の名前は「デイジー」ちゃん。サビ猫姉妹で見た目もそっくりですが、妹のデイジーちゃんは軽々とカーテンを登れるのだとか。何としてでも妹のデイジーちゃんには負けられない、姉のさくらちゃんなのでした。
さくらちゃんが悪さをする様子には、「撮ってないで助けてよォ！！って声が聞こえた気がしたwww」「猫さんはカーテンから落ちてもカワイイ」「我が家のカーテンが外れる理由がわかりました」「よかったねぇ ウチはカーテンレールごと落ちてきましたｗ」といったコメントが寄せられました。
Xアカウント「渡海奈穂 別府マコト」では、サビ猫姉妹のさくらちゃん・デイジーちゃんの様子が投稿されており、愛らしい姿に癒やされますよ。
さくらちゃん、デイジーちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！
写真・動画提供：Xアカウント「渡海奈穂 別府マコト」さま
執筆：びわっこ
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。