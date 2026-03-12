SUPER EIGHT、研究家姿で「バニラモナカジャンボ」新CM登場 グループの未来も語る「素敵な25周年をフォーユーできれば」
【モデルプレス＝2026/03/12】SUPER EIGHTが出演する森永製菓「バニラモナカジャンボ」の新TVCM『コンビネーションバニラ』篇が、3月12日より公開。あわせて、メイキング映像も解禁された。
【写真】SUPER EIGHT、クラシックでレトロな衣装で新CM登場
「コンビネーションバニラの探求〜バニラと食感の歴史〜」と題した、歴史ドキュメンタリー番組風のオープニングが始まる同CM。オブジェや文献が並ぶクラシックな書斎風のスタジオに、椅子に座ったバニラアイス研究家の横山裕が登場。バニラとスプーンを手に、「人類は、バニラに“食感”を求めてきました」と語りかける。そして神秘的な宇宙を背景に、「バニラに“食感”を求めてきた人類の歴史」の振り返りが始まる。まず、バニラとウエハースを持った大倉忠義が登場。続いて、バニラがのったコーンを持つ安田章大。最後に、バニラがのったシリアルを手にした丸山隆平が、アンティーク調のイラストとともに現れる。
再び横山のいるスタジオに戻り、「そしてっ！」と力強く核心に迫ろうとしたその瞬間、隣にいた現代人姿の村上信五が「バニラとモナカやろ？」と結論を先取り。横山は思わず「えーっ？」と驚きの表情を見せる。その後、村上が「バニラモナカジャンボ」をひとかじり。パリッと2つに割れる「バニラモナカジャンボ」の映像とともに、「バニラアイス食感派の皆さんへ」というSUPER EIGHTのメッセージが流れる。最後は、おなじみの「森永、バニラモナカジャンボ」のフレーズをSUPER EIGHTが声をそろえて言い上げ、メンバー全員が「バニラモナカジャンボ」にかぶりつき、「パリパリッがうま〜！」と満足そうな表情を浮かべて締めくくられる。
それぞれの時代を感じさせる、歴史の研究家をイメージしたクラシックでレトロな衣装を着て、スタジオに登場したSUPER EIGHT。撮影前に全員で「バニラ」と「モナカ」のイントネーションを何度も確認する姿が印象的だった。しかし本番では、横山が「ウエハース、コーン、シリアル」とセリフを言いながらも、自分のイントネーションに違和感を覚え、思わず笑いながら「これ合ってる？合ってない？合ってないっすよね（笑）」とスタッフに確認する一幕も。続く、おなじみの「バニラモナカジャンボ」や「1口目からパリパリ」「バニラアイス食感派の皆さんへ」といったフレーズの録音では、CM出演9年目ということもあり、息の合った声合わせを披露。丸山はメイキングカメラを意識しながらも、完璧に声をそろえた。そしてCM本編に収まりきらなかった大倉、丸山、安田の歴史を振り返るさまざまなシーンも収録されており、メイキングならではの内容となっている。
撮影後のインタビューでは、3月が卒業シーズンということで“卒業したいこと”を聞くと、村上は「ファッションへの無頓着を卒業したいですね」と過去のエピソード交え語り、“SUPER EIGHTの未来”について、丸山はグループとして20周年を超えたことにも触れ、「皆さんに素敵な25周年を“フォーユー”できれば…」とちゃめっ気たっぷりに抱負を語った。また、横山は2025年の骨折した時に映像で「猫のゴロゴロ」をずっと聞いていた仰天のエピソードを語るなど、内容盛りだくさんのインタビューにも注目。さらにメイキング映像では、イントネーションを練習する様子や苦戦する姿、9年目ならではの息ぴったりの声合わせ、そしてCM本編に収まりきらなかった大倉、丸山、安田の歴史を振り返るさまざまなシーンも収録されている。（modelpress編集部）
― CMを撮影してみた感想・見どころを教えてください。
村上：今回は横山さんがキーマンじゃないすか。
横山：いや、そんなことないすよ。おたく関西弁強すぎましたよね？
村上：直しましたやんか、本番の時は。みんなに教えてもろて、みんなに。
横山：モナカですから。
村上・横山：モォナカな（笑）。
横山：モォナカのバァニラ言いよるんすよ。
丸山：お父さんがそんなん言ってたの？いつモォナカのバァニラになったんやろな？
村上：家ではそうやったけどなぁ。
横山：モナカですから。
村上：モナカですね。
― 村上さんから見て、誰が1番教授の衣装が似合ってますか？
村上：それぞれちょっとタイプは違いますけどねぇ。教授っぽさでいうと丸山くんかなぁ。
丸山：ありがとうございます。
安田：うん、教授やね。
横山：貫禄出てきましたよね。
村上：うん、ほんと。
丸山：そうですねぇ。
横山：あ、教授感出してきた。
村上：どうですか、実際着てみて。
丸山：あのー、すごくあったかいです。
横山：教授に寄せてる！
丸山：はい、外は雨も降って寒かったりしますから。
村上：機能性とかそっちちゃうねん。
丸山：まぁ、こういったね…。
横山：うわぁ、見切り発車！（笑）
丸山：まぁ普段見れないね、この5人の姿をですね。
村上：教授感をどう表しているかを見ていただきたいですね。
― 今回は歴史がテーマですが、グループも長い歴史を築いています。大きな話になってしまいますがSUPER EIGHTとして、“今後、どのような未来を描いていますか？”
横山：丸山さんと台本合わせまして、答えもう出してました。
丸山：明るい未来です。
大倉：薄いなぁ（笑）。
村上：大体言うわ、若手でも言うわ。
丸山：もう1つわがまま言わせてもらってもいいですか？もうここまで9年間CMやらさせてもらってますから、チョコモナカジャンボさん。一緒に共にですね、10年目にも入っていきたいなと思いますね。チョコモナカジャンボさんとは、ながーい、ながーいお付き合い、そのような未来を想像して、ニッコリとしております。
村上：ええの？これでええのんか？
安田：合ってるんやんな？
横山：いいと思いますよ。言ってることは間違ってない。
丸山：ほんと、個人的なとかグループ的なことだけでもいいんですか？ あのねぇ…。
安田：あのねぇ、やないねん（笑）。
丸山：あのねぇ、20周年を超えたんですよ、私たち。なので、僕たちやっぱ続けていくという意味でも、25周年ちょっと目指して何かこう、おっきなイベントをね。ここから1年、2年、3年と続いて、25周年に向けて、また1つインプットして、皆さんに素敵な25周年を「フォーユー」できればなと思ってます！いいですか？
村上：ちゃんと確認したらあかん。ええよ、ええよ。自信持って言うてくださいよ、そんなん（笑）。
― 3月は卒業シーズンです。みなさんが、“卒業したいこと”はありますか？
安田：1日1食、今やから。もうちょっとで半食になるかもしれないですね。
村上：え、増えるの？増える方？
安田：半食、0.5食。
村上：あ、そっちのほうな。
安田：1食は卒業する可能性が出てきて。
村上：あれっすね、ファッションへの無頓着を卒業したいですね、そろそろ。カバンをビニール袋にしてたやつもそうやし、裸にオーバーオール着ていたとかもせやけど、あんなもん20数年前のことをまだ言われるかと思うと、もうここでちゃんとしとかんかったら還暦の時にみんなに何を言われるかわからんな思って。
横山：1回、テレビ局、真冬に下駄で来たことありますからね。カラン、カラン、カランって。
丸山：あれは、あれでいいけどな。
村上：あかん、あかん、あかん、あかん、あかん！もう、あかん。あかん、ほんまあかん！
安田：村上くんの体が見えてなくても音で、気づけるんやから。
丸山：たっちょんは？
大倉：僕は食べ過ぎ、飲み過ぎですね。
村上：暴飲暴食？
大倉：卒業します。
村上：それも健康への1つやから。
― パリパリ食感は食べた瞬間の“心地よさ”がありますが、皆さんにとって“心地いい瞬間”ってどんな時ですか？
横山：僕この前、骨折したじゃないすか？あん時にいろいろ調べてたんすよ。
村上：なにを？
横山：猫のゴロゴロがいいって知ってました？
大倉：えっ？
村上：え、猫のあのゴロゴロの声を聞くってこと？
横山：そうそうそうそう。で、俺YouTube でゴロゴロの音めっちゃ聞いててんけど、めちゃくちゃ心地ええで！
安田：前より大きな声が出るようなってますよね。
横山：そうやねん、ほんまに。だから猫のゴロゴロおすすめです。
安田：マルちゃん。
丸山：俺？すぅ〜（息を吸う音）。
横山：ないなぁ、ずっとないなぁ（笑）。
村上：考えてなかったん？
丸山：考えてたんですけどね、聞いてたら忘れちゃいましたね。
村上：忘れたん？
丸山：今思い出しました！
村上：あぁ、はいて、はいて！
丸山：こうやってメンバーとわろてる時ですね！
村上：（目の前のスタッフを見ながら）いや、「はぁ〜」やないのよ、「おぉ〜」ちゃうねん！大したこと言うてへんやろぉ！
