WBCプールB米国―イタリア

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールBが10日（日本時間11日）、米ヒューストンで行われ、米国は6-8でイタリアに敗れた。米国は3勝1敗で、イタリアは3戦全勝で首位浮上。プールBの準々決勝進出チームは11日（同12日）に行われるイタリア―メキシコ戦の結果次第となった。米国のマーク・デローサ監督は試合後の会見で猛省した。

3連勝の米国にとって、イタリアに勝利すれば全勝で1位突破が決まる一戦。先制したのはイタリアだった。2回、米国先発のマクリーン（メッツ）からイタリアの6番ティール（ホワイトソックス）が先制の一発。さらに走者を溜め、8番アントナッチが2ランを放ち、下位打線で3点の先制を許した。

4回には、大学時代に二刀流で名を馳せ米国で“大谷翔平2世”と呼ばれたカグリオーン（ロイヤルズ）に2ラン本塁打を浴び、5点差に。

6回は米国の守備が乱れた。1死一、二塁の場面では、投ゴロを捕ったケラー（フィリーズ）が併殺を狙って二塁に投げるも悪送球。二塁走者が生還した。さらにケラーの暴投などでイタリアが2点を追加。6回を終え8-1と大量リードを許した。

打線もイタリア先発のローレンゼン（ロッキーズ）相手にジャッジ、ウィットJr.、シュワーバーら並ぶ超強力打線が無得点に抑えられ、2点差まで追いつくも、最後は一発出れば同点の場面もジャッジが三振に倒れ、力尽きた。

試合前、デローサ監督は米専門局「MLBネットワーク」の番組で「イタリアにはとても敬意を持っている。奇妙なんだけれど、我々はすでに準々決勝進出は決まっているもののこの試合に勝ちたいんだ」と話していた。実際にはイタリア戦に敗れたことで、明日のメキシコ―イタリア戦の結果次第では、米国の1次ラウンド敗退の可能性もある。

米ポッドキャストメディア「ジョムボーイ・メディア」の番組トーキン・ベースボールは公式Xでデローサ監督の会見を公開。試合前の発言に対し質問されると、「失言だった。計算間違いしていた。メキシコがイタリアと対戦するのは分かっていた。この日負ければ様々な条件が絡むことになる。失言してしまった」と猛省した。

イタリアはこれでプールB首位に浮上。ただイタリアが次戦のメキシコ戦に敗れると、メキシコも3勝1敗となり、米国含め3チームが勝率で並び、順位は失点率の差で決定する。同率チーム間の対戦で、守備アウト数あたりの失点数の少なさが適用され、米国はメキシコに3失点、イタリアに8失点。メキシコは米国に5失点。イタリアは米国に6失点となっている。メキシコ―イタリア戦の結果次第では、優勝候補・米国が1次ラウンドで敗退する可能性もある。



