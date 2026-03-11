◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国６―８イタリア（１０日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ＷＢＣ１次ラウンドＢ組で３連勝していた米国が２連勝中のイタリアと“全勝対決”に臨み、まさかの敗戦。同ラウンドを３勝１敗で終え、イタリアが３連勝となった。１１日（日本時間１２日）にはイタリアと２勝１敗のメキシコが最終戦で直接対決。メキシコが勝利した場合は３チームが３勝１敗で並ぶ。

ＷＢＣの規定では３チーム以上が同勝敗の場合、当該チーム間の対戦成績で決まるが、それでも同じ場合は失点率、防御率、打率、抽選の順に決定する。メキシコがイタリアに勝った場合、米国を含めて当該チーム間はそれぞれが１勝１敗。そのため、まずは失点率が優先されるが、米国はこの日の８失点が重くのしかかる可能性もある。

米国先発は昨季メッツでメジャーデビューし、８試合で５勝１敗、防御率２・０６をマークした有望株の右腕マクリーン。初回は３者連続三振と最高の立ち上がりを見せたが、２回２死から６番ティール（ホワイトソックス）に先制ソロを浴びると、なおも２死一塁からメジャー経験のない８番アントナチに右中間の米国ブルペンに飛び込む２ランを被弾した。

チームＵＳＡは４回から左腕ヤーブロー（ヤンキース）を２番手として送り込んだが、無死一塁から７番カグリオン（ロイヤルズ）に２ランを食らい、０―５と大量ビハインド。まさかの展開となり、ベンチも静まり返った。８回には失策や暴投などミス絡みで一挙３点を失い、大量８点のビハインドを背負った。

打線はイタリアの先発右腕ロレンゼン（ロッキーズ）の前に沈黙。しかし、６回にヘンダーソン（オリオールズ）が反撃のソロを放つと、７回にはクローアームストロング（カブス）が３ラン。一気に反撃ムードが漂い、８回にもアンソニー（レッドソックス）のタイムリーで１点を返したが、２死一、三塁で代打・ハーパー（フィリーズ）が凡退。９回にはクローアームストロングが２打席連発のソロで２点差まで迫ったが、最後は主将のジャッジ（ヤンキース）が空振り三振。最大８点差を返し切れなかった。

連覇を狙った前回２３年大会では決勝で日本代表に敗れて準優勝に終わった米国代表。今回はジャッジを主将に指名し、サイ・ヤング賞のスキーンズ（パイレーツ）ら投手陣も豪華な布陣がそろった。「史上最強」の呼び声も高かったが、１次ラウンドで窮地に立たされることとなった。