去年、書類送検されて辞任し、鹿児島ユナイテッドFCの代表に今月復帰した徳重剛さんが、30日、復帰後初めての記者会見に臨みました。クラブの発展には「自分が先頭に立たなくてはいけない」と強調しました。 30日、鹿児島市で開かれた鹿児島ユナイテッドFCの記者会見。 今月24日に代表に復帰した徳重剛代表は冒頭謝罪し、復帰への思いを語りました。 （鹿児島ユナイテッドFC 徳重剛代表）「代表取締役として復帰していいのか