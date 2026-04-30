今週の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は、177.6円で、先週より1円ほど値上がりしました。 今週末から国家備蓄の追加放出が始まるものの、ガソリン価格が「すぐに下がることはない」との見方も出ています。 GW…ガソリン代を心配する声 姶良市の九州自動車道・桜島サービスエリアです。30日も観光や帰省などで多くのドライバーの姿がありました。 遠方から鹿児島を訪れたドライ