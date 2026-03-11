アドビは3月11日（水）、Adobe PhotoshopのWeb版およびモバイル版に、新機能となる「AIアシスタント」のパブリックベータ版を公開した。文字と音声による対話型AIを活用して、画像編集が行えるようになる。

また併せて、Adobe Fireflyの最新版も公開。画像エディターに関する機能をアップデートしており、「生成塗りつぶし」「生成削除」「生成拡張」「生成アップスケーリング」「背景削除」が利用できるようになった。

Adobe Photoshopの新機能「AIアシスタント」

AIアシスタントは、文字や音声により画像の編集内容を指示できる機能。「こうしたい」という説明をするだけで、不要な人物や物の削除、明るさや色味の調整など、各種の編集操作が可能としている。

Web版においては、このAIアシスタントを搭載した新機能「AIマークアップ」のベータ版も提供開始。画像の上に直接、編集したい範囲やプロンプトを描き込んで指示できる機能となる。

編集範囲を画像上にマーキング

Adobe Firefly“画像エディター”のアップデート

画像エディターのアップデートで利用できるようになった機能は以下の通り。

生成塗りつぶし：コンテクストに応じて要素の追加、置き換え、調整が可能 生成削除：不要なオブジェクトを削除 生成拡張：画像サイズやアスペクト比を拡張 生成アップスケール：解像度を向上 背景削除：ワンクリックで被写体を切り抜く

「AIマークアップ」機能。画生成拡張機能

なおAdobe Fireflyで使用している生成AIモデルには、アドビの商用利用可能モデルからGoogleのNano Banana 2、OpenAIのImage Generation、RunwayのGen-4.5、Black Forest LabsのFlux.2 [pro] まで25種類を搭載。それらから最適なAIモデルを選んで制作に活用できるとしている。

4月9日（木）まで“AIアシスタント”が無料

Adobe PhotoshopのWeb版およびモバイル版において「AIアシスタント」を無制限に利用できるキャンペーンを開催している。期限は4月9日（木）まで。

期間中、有料版ユーザーについては無制限に生成可能。無料版ユーザーについては20回分の生成を無料で利用できるという。