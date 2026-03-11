この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

個性的な住宅を紹介するYouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【コンテナ革命】4つのコンテナに挟まれた2LDKを内見！」と題した動画を紹介。山梨県山中湖にあるコンテナハウスを取り上げ、コンテナの常識を覆す斬新な構造と遊び心に満ちたデザインを解説している。



今回紹介されたのは、コンテナ4台と在来工法を組み合わせた2階建ての住宅。外観は山中湖をイメージしたという爽やかなマリンカラーが特徴的だ。コンテナの扉であるマンドアを開けると、その奥に玄関ドア、さらにリビングへと続くドアが現れるというユニークな構造に、動画では「出だしからドアトリオのお出迎えとは恐れ入りました」と驚きを見せる。



内装は外観の無骨さとは一転、木の温もりが感じられる空間が広がる。特にリビングは、天井を走るむき出しの鉄骨がインダストリアルな雰囲気を醸し出しつつ、アウトドア用の家具が配置され、まるでログハウスのような居心地の良さを演出。これには「コンテナじゃなくない？」「普通に家やん」と、コンテナハウスのイメージを覆す内装に感嘆の声が上がった。



この物件を手がけたコンテナワークス氏によると、建物は20ftコンテナを両サイドに配置し、その上に半分の高さの「ハーフハイトコンテナ」を設置。中央部分はコンテナではなく、鉄骨の梁で構造を持たせているという。これにより、コンテナハウスでありながら4m近い天井高を実現し、開放的な空間を生み出している。これはコンテナを単なる箱としてではなく、「建材」として捉えることで可能になった革新的な作りだ。



さらに、この住宅の魅力は建物だけにとどまらない。広大な庭にはBBQスペースや本格的な薪サウナまで完備されており、大自然の中でアウトドアアクティビティを存分に楽しめる。動画では、コンテナハウスが単なる住居ではなく、趣味やライフスタイルを謳歌するための「大人の遊び場」としての新たな可能性を秘めていることを示唆して締めくくった。