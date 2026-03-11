UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 アタランタとバイエルン・ミュンヘンの第1戦が、3月11日05:00にゲヴィス・スタジアムにて行われた。

アタランタはジャンルカ・スカマッカ（FW）、ニコラ・クリストビッチ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバイエルン・ミュンヘンはニコラ・ジャクソン（FW）、ルイス・ディアス（FW）、セルジュ・ニャブリ（FW）らが先発に名を連ねた。

12分に試合が動く。バイエルン・ミュンヘンのセルジュ・ニャブリ（FW）のアシストからヨシプ・スタニシッチ（DF）がゴールを決めてバイエルン・ミュンヘンが先制。

さらに22分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ダヨ・ウパメカノ（DF）のアシストからミカエル・オリズ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

さらに25分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ミカエル・オリズ（FW）のアシストからセルジュ・ニャブリ（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

ここで前半が終了。0-3とバイエルン・ミュンヘンがリードしてハーフタイムを迎えた。

アタランタは後半の頭から選手交代。ジャンルカ・スカマッカ（FW）からベラト・ジムシティ（DF）に交代した。

46分、バイエルン・ミュンヘンは同時に2人を交代。コンラート・ライマー（MF）、セルジュ・ニャブリ（FW）に代わりアルフォンソ・デービス（MF）、ジャマル・ムシアラ（MF）がピッチに入る。

52分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ルイス・ディアス（FW）のアシストからニコラ・ジャクソン（FW）がゴールで0-4。4点差となる。

55分、アタランタは同時に2人を交代。セアド・コラシナツ（DF）、ニコラ・ザレフスキ（MF）に代わりオネスト・アーノル（DF）、ユヌス・ムサ（MF）がピッチに入る。

64分バイエルン・ミュンヘンが追加点。アルフォンソ・デービス（MF）のアシストからミカエル・オリズ（FW）がゴールで0-5。5点差となる。

67分、アタランタが選手交代を行う。ダビデ・ザッパコスタ（DF）からラウル・ベッラノーバ（DF）に交代した。

その直後の67分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ニコラ・ジャクソン（FW）のアシストからジャマル・ムシアラ（MF）がゴールで0-6。6点差となる。

68分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。アレクサンダル・パブロビッチ（MF）からレオン・ゴレツカ（MF）に交代した。

71分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。アルフォンソ・デービス（MF）に代わりトム・ビショフ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

73分、アタランタが選手交代を行う。カマルディーン・スレマナ（FW）からラザール・サマルジッチ（MF）に交代した。

86分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。ヨシプ・スタニシッチ（DF）からラファエル・ゲレイロ（DF）に交代した。

後半終了間際の90+3分、アタランタのマリオ・パシャリッチ（MF）がゴールを決めて1-6と5点差になる。

以降は試合は動かず、バイエルン・ミュンヘンが1-6で勝利した。

なお、アタランタは83分にユヌス・ムサ（MF）に、またバイエルン・ミュンヘンは39分にコンラート・ライマー（MF）、77分にミカエル・オリズ（FW）、83分にヨシュア・キミヒ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-11 07:00:22 更新