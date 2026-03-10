100円って凄っ！「プチプラ店でも3000円台…！」春のお悩み対策ができる商品
商品情報
商品名：花粉メガネ（大人用、スクエア、ブラック）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480574271
ダイソーなら100円で買える！この季節に欠かせない花粉対策ができるメガネ
花粉症の方にとってはつらい季節となりました。筆者も毎年花粉症に悩んでおり、今年も早速さまざまな対策グッズを試しています。
そんな中、ダイソーでも花粉対策グッズが売られているのを発見！『花粉メガネ（大人用、スクエア、ブラック）』という商品を購入してみました。
こちらは装着するだけで目元の花粉対策ができるメガネです。ダイソーで買えるとは思っていなかったので、見つけたときは驚きました。
花粉対策メガネって、プチプラのメガネ屋さんのものでも、3,000円台はするイメージがあります。
ですが、こちらのメガネは110円（税込）とお手頃！
花粉症の期間だけ使いたいけれど、メガネ屋さんで買うほどでもない…本当に効果があるのか試してみたい！という方におすすめです。
フレーム全体に厚みがあるのが特徴。
目元に花粉が入り込みにくい構造になっています。
ゴーグルのような形状で花粉をシャットアウト！
普通のメガネと比較してみました。
こうして見ると、フレームの形が全く違います。まさにゴーグルのようです。
ぐるっと囲われているため、若干視野が狭まる感じはあります。
メガネ自体は軽いので負担はないものの、最初は違和感がありました。
ただ着用中は、なんとなく目のゴロゴロ感が軽減される気がします。
物理的に花粉が目に入りにくくなるためか、普通のメガネよりも目の不快感が和らいだように感じました。
屋外で運動するときにも使用してみましたが、汗をよくかく筆者にはどうも曇りやすくて不向きでした。
目の周りにぐるっと厚みがあるため、空気が抜けずこもってしまうようです。
普段使いにはアリだと思うので、お手頃な花粉対策メガネをお探しの方にはいいのかな…？という印象です。
今回は、ダイソーの『花粉メガネ（大人用、スクエア、ブラック）』をご紹介しました。
まだまだ花粉との闘いは始まったばかりですが、こういったアイテムを上手く活用して少しでも快適度を高められたらいいですよね。気になる方は、ぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。