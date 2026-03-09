『めざましテレビ』（フジテレビ系）の公式Xにて、木村拓哉のオフショットが公開された。

【写真】デニムオンデニム姿で“めざましくん”に寄り添う木村拓哉／3パターンのデニムルックを披露する木村

■“めざましくん”に頭をくっつけた木村拓哉

木村は、3月7日に行われた映画『教場 Reunion／Requiem』イッキ見上映にサプライズ登場。同番組では、福岡・大阪・名古屋・東京と4ヵ所を回り約880キロを移動する弾丸舞台挨拶ツアーを実施した怒涛の1日の裏側に密着した。

公開された写真には、デニムのウエスタンシャツをジーンズにインした“デニムオンデニム”ルックの木村が、“めざましくん”のぬいぐるみを持って登場。“めざましくん”に頭をぴったりとくっつけて、笑顔を見せている。

SNSでは、デニムシャツの袖をまくり、ボタンを大胆に開けて、スカーフを首に巻いたコーディネートを披露した木村について、「この上下、普通のオッサンが着るとただのダサオジになるんだよな さすがはキムタク」「やっぱりこの世で一番デニム似合う」「かっこよすぎてびっくりした」「めざましくんになりたい」「やっぱりキムタクってかっこいいよな」「爆イケがすぎる」と、絶賛の声が寄せられている。

■木村拓哉が福岡・大阪・名古屋・東京で行われた『教場』イッキ見上映にサプライズ登場

なお、『教場』の公式SNSでは、イッキ見上映をした各地でのオフショットが公開。『めざましテレビ』のSNSで公開された“デニムオンデニム”ルックをベースに3パターンのコーディネートを披露している。